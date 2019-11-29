29.11.2019, 07:48
Россияне поделись информацией о том, как часто они совершают путешествия на автомобиле
ИА «Ореанда-Новости». Россияне ответили на вопрос туристического поисковика о том, как часто они во время отпуска совершают путешествия на автомобиле. Об этом рассказывает OneTwoTrip. На вопрос дали ответ 1820 россиян.
Стало известно, что 82,6 процента отвечавших заявили, что в будущем планируют такую поездку. 67 процентов сказали о том, что уже ездили во время отпуска на автомобиле.
64 процентов россиян заявили, что арендовали машину на месте. Такой услугой чаще всего пользуются в России, Италии и Испании. Также выяснилось, что в аренду берут россияне автомобиль, когда посещают Германию, Таиланд, Францию, Кипр, США, Турцию.
Арендовать автомобиль дешевле всего в Таиланде. Здесь можно взять в аренду автомобиль за 1200 рублей день. На Кипре такая же услуга стоит приблизительно 1250 рублей в день.
Туристы из России чаще берут автомобиль напрокат в Барселоне, Ларнаке и Милане. Средний чек равен 16 560 рублям.
Стало известно, что 82,6 процента отвечавших заявили, что в будущем планируют такую поездку. 67 процентов сказали о том, что уже ездили во время отпуска на автомобиле.
64 процентов россиян заявили, что арендовали машину на месте. Такой услугой чаще всего пользуются в России, Италии и Испании. Также выяснилось, что в аренду берут россияне автомобиль, когда посещают Германию, Таиланд, Францию, Кипр, США, Турцию.
Арендовать автомобиль дешевле всего в Таиланде. Здесь можно взять в аренду автомобиль за 1200 рублей день. На Кипре такая же услуга стоит приблизительно 1250 рублей в день.
Туристы из России чаще берут автомобиль напрокат в Барселоне, Ларнаке и Милане. Средний чек равен 16 560 рублям.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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