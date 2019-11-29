ИА «Ореанда-Новости». Россияне ответили на вопрос туристического поисковика о том, как часто они во время отпуска совершают путешествия на автомобиле. Об этом рассказывает OneTwoTrip. На вопрос дали ответ 1820 россиян. 

Стало известно, что 82,6 процента отвечавших заявили, что в будущем планируют такую поездку. 67 процентов сказали о том, что уже ездили во время отпуска на автомобиле. 

64 процентов россиян заявили, что арендовали машину на месте. Такой услугой чаще всего пользуются в России, Италии и Испании. Также выяснилось, что в аренду берут россияне автомобиль, когда посещают Германию, Таиланд, Францию, Кипр, США, Турцию. 

Арендовать автомобиль дешевле всего в Таиланде. Здесь можно взять в аренду автомобиль за 1200 рублей день. На Кипре такая же услуга стоит приблизительно 1250 рублей в день. 

Туристы из России чаще берут автомобиль напрокат в Барселоне, Ларнаке и Милане. Средний чек равен 16 560 рублям.