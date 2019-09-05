ИА «Ореанда-Новости» Почти 70 процентов жительниц России испытывают симпатию к гладковыбритым мужчинам.

По данным ВЦИОМ, 69% россиянок нравятся гладковыбритые представители сильного пола. 22 % считают весьма симпатичными мужчин с легкой щетиной, с короткой бородой – 11 %. Всего 9 % россиянок любят мужчин с усами.

Как показали исследования, большинство россиян никогда в жизни не носили бороду (93%). Слово «борода» у них вызывает ассоциации со старостью либо неопрятностью.