05.09.2019, 08:23
Россиянки назвали критерии привлекательного мужчины
ИА «Ореанда-Новости» Почти 70 процентов жительниц России испытывают симпатию к гладковыбритым мужчинам.
По данным ВЦИОМ, 69% россиянок нравятся гладковыбритые представители сильного пола. 22 % считают весьма симпатичными мужчин с легкой щетиной, с короткой бородой – 11 %. Всего 9 % россиянок любят мужчин с усами.
Как показали исследования, большинство россиян никогда в жизни не носили бороду (93%). Слово «борода» у них вызывает ассоциации со старостью либо неопрятностью.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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