ИА «Ореанда-Новости». 12 и 13 сентября на Малой сцене Театра имени Наталии Сац состоятся спектакли, подводящие итог осенней Академии старинной оперы, с 2017 года регулярно проводимой в этом театре. Итогом занятий стажёров Академии становятся концерты и оперные постановки, и нынешнюю учебную сессию завершает редко исполняемая опера Генриха Пёрселла «Король Артур». Подлинным раритетом эту старинную партитуру делают и специфический английский жанр «семиоперы», в котором разговорные диалоги сочетаются с пением и танцем, и далёкий от современности сюжет, в котором история героических подвигов рыцарей круглого стола претворяется с точки зрения современной композитору и либреттисту Джону Драйдену в область политических баталий конца XVII века. А совершенствовать аутентичное мастерство исполнительской манеры певцов и артистов оркестра будут опытные педагоги Академии старинной оперы, признанные авторитетными специалистами в области старинной музыки.

Опера «Король Артур» Генри Пёрселла исполняется в России впервые. И поскольку эта работа не является репертуарной постановкой Театра Сац, а сезонным проектом Академии старинной оперы, то два вечера, которые позволят услышать этот раритетный шедевр станут уникальным шансом для ценителей старинного искусства, чтобы прикоснуться к легендарному шедевру английского барокко.

Рассказывает Георгий Исаакян, художественный руководитель Театра Наталии Сац, один из основателей Академии старинной музыки OPERA OMNIA:

«Вместе с маэстро Эндрю Лоуренсом-Кингом, одним из самых авторитетных и именитых барочных арфистов мира, лауреатом премий Grammy, Echo, Gramophone и основателем ансамбля The Harp Consort, мы в 2017 создали году Академию старинной оперы OPERA OMNIA на базе Театра Наталии Сац. С одной стороны, наша Академия носит аутентичный, исследовательский характер, с другой неразрывно связана с живым театром.

На занятиях прорабатываются конкретные партитуры, проводятся мастер-классы для инструменталистов, вокалистов, режиссеров, музыковедов. Заканчивается же каждая сессия показом подготовленной со студентами постановки. В прошлом году ею стало театральное исследование / реконструкция утраченной оперы Клаудио Монтеверди «Аrianna a la recherche / Ариадна — в поисках утраченного».

Студенты Академии этого года под руководством выдающихся учителей — всемирно известных мастеров музыки барокко Эндрю Лоуренса-Кинга, Хавьера Диаз Латорре, Майкла Чанса и Тани Скок – будут работать над партитурой оперы Генри Перселла «Король Артур».

Финальные показы состоятся 12 и 13 сентября на Малой сцене Театра Наталии Сац, и, уверен, станут достойным завершением осенней сессии, посвященной изучению Генри Перселла, великого композитора эпохи Барокко».