ИА "Ореанда-Новости" Российский академический молодёжный театр «Театральный двор» открыл летнюю площадку премьерой спектакля «Зобеида». Первое выступление состоялось вчера, 18 июня.

Основой спектакля «Зобеида» послужила пьеса итальянского писателя и драматурга Карло Гоцци, жившего в итальянской Венеции во второй половине XVIII века. Режиссёром «Зобеиды» выступил 38-летний российский актёр театра и кино, театральный режиссёр Олег Долин.

В спектакле речь идёт о принцессе по имени Зобеида, которой удалось прожить в браке 39 радостных дней с царём Самандаля Синадабом. Однако, брак принцессы оказывается под угрозой. Старый служитель культа по имени Абдалак открыл Зобеиде тайну о том, что её супруг является на самом деле злым колдуном. Спустя сорок дней после свадьбы Синадаб превращает своих жён в коров, так как теряет к ним интерес. О том, как спастись принцессе, повествует спектакль.

Ключевые роли в спектакле исполнили Полина Виторган, Анастасия Волынская, Михаил Шкловский, Александр Девятьяров, Сергей Печенкин, Александр Пахомов, Александра Аронс, Виктория Тиханская и Николай Угрюмов . Все актёры, кроме исполнительницы роли Зобеиды Полины Виторган и Анастасии Волынской, играют в масках. Особенностью постановки является то, что актёры меняют костюмы во время представления прямо на сцене. По словам режиссёра спектакля Олега Долина, такое решение было продиктовано тем, что постановщик сознательно ушёл от «парадности» театрального действа – весь спектакль происходит на глазах зрителей. Также артисты обращаются со сцены непосредственно к зрителям, вовлекая их в действо. Спектакль сопровождается музыкой Жан-Батиста Люлли, Клаудио Монтеверди, Габриэля Форе, Иоганна Себастьяна Баха.

Следующие показы «Зобеиды» пройдут в течение четырёх дней – с 22 по 25 июня.