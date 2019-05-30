ИА «Ореанда-Новости» Самым популярным в истории сериалом стал «Чернобыль», обогнав «Игру престолов». Данные об этом появились на сайте Internet Movie Database (IMDB)

Так, новый проект телеканала HBO о чернобыльской катастрофе набрал 9,6 балла из 10, оставив позади сериал «Игра престолов», который также выпустил HBO. На втором месте рейтинга стоит многосерийный фильм «Планета Земля 2», на третьем – «Братья по оружию». В пятёрку лучших вошли также сериалы «Во все тяжкие» и «Игра престолов».

Премьера мини-сериала «Чернобыль» состоялась 6 мая 2019. Сюжет рассказывает о катастрофе на Чернобыльской АЭС в 1986 году.