ИА «Ореанда-Новости». В возрасте 66 лет умер актёр Пётр Смидович, сообщает театр Et Cetera.



Сообщается, что актёр долго болел, перенёс операцию, которая, увы, его не спасла.



Смидович служил в театре Et Cetera с 2001 года. Он играл в спектаклях «451 по Фаренгейту», «Борис Годунов», «Ваня и Крокодил», «Комедия ошибок» и многих других.



Широкой публике он был известен по сериалам «Исаев», «Закон и порядок» и другим.