ИА «Ореанда-Новости» Студенты НИУ ВШЭ в Москве начали сбор подписей для сноса памятника революционеру, политическому деятелю и главе ВЧК Феликсу Дзержинскому, который располагается на территории учебного кампуса около метро «Шаболовская». Руководство учебного заведения знает об этом, но пока не решили этот вопрос.

Памятник установили в 1937, ранее на территории нынешнего вуза располагалась фабрика имени Дзержинского на Шаболовке. Здание было передано Высшей школе экономики в 2010 году.