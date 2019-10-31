ИА "Ореанда-Новости" Российский режиссёр, сценарист и продюсер Тимур Бекмамбетов раскритиковал деятельность кинокритика Евгения Баженова, более известного широкой общественности как BadComedian. О том, что Бекмамбетов думает о Баженове, показал известный видеоблогер Юрий Дудь.

В своём интервью автору канала под названием «вДудь» Юрию Дудю пятидесятивосьмилетний режиссёр рассказал о собственном доме, который находится на территории американского города Лос-Анджелес. Стоит отметить, что этот дом ранее принадлежал создателю известного мультипликационного персонажа Микки Мауса Уолту Диснею. Речь в разговоре также зашла о том, каким образом Дмитрий Медведев оказался в его кинофильме «Ёлки», напомним, что на момент выхода фильма Медведев находился на посту президента Российской Федерации. Также режиссёр высказал свою точку зрения относительно того, как уговорить голливудскую актрису Анжелину Джоли принять участие в картине.

Когда беседа зашла о том, как оценивает Бекмамбетов кинокритику Евгения Баженова или BadComedian, то режиссёр ответил, что не испытывает восхищения к этому персонажу. По словам Бекмамбетова, то, чем занимается кинокритик, можно отнести к разряду хейтерства, а это является простейшим способом завоевать внимание аудитории. Бекмамбетов видит всю проблему в том, что большинство людей слушает отзывы Баженова и, в целом, соглашаются с его видением, однако, сами эти фильмы никогда не смотрели. И таких людей около девяноста процентов, уверен создатель «Ночных дозоров».

Отметим, что Баженов неоднократно выступал с критикой по отношению к произведениям Тимура Бекмамбетова. По его словам, пародии на него как продюсера фильмов нисколько не обижают. Режиссёр полностью согласен с тем, что это своеобразный формат ведения шоу в Сети. Однако выразил слова сомнения о том, насколько долго может продержаться творчество Евгения Баженова.



