ИА «Ореанда-Новости» В большом зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского в понедельник 11 марта в 19.00 состоится концерт: Шедевры органной музыки "От ренессанса до романтизма". В программе: Алексей Семёнов (орган).





11 марта заслуженный артист России, доцент Московской консерватории Алексей Семёнов сыграет программу органной музыки из сочинений композиторов четырёх столетий. В антологию вошли сочинения от эпохи Ренессанса и до романтизма. Акцент сделан на произведениях Иоганна Себастьяна Баха и Сезара Франка – двух крупнейших фигурах в истории органной культуры.

Концерт пройдёт на историческом органе Большого зала консерватории, установленном в 1901 году. Инструмент работы французской фирмы Кавайе-Колль-Мютен имеет 50 регистров, 3136 труб. Известный русский критик Борис Сабанеев в 1911 году писал: «Значение органа для консерватории, как музыкальной академии, и для Русского Музыкального Общества, как концертного учреждения, должно быть исключительно музыкальное, основанное на колоссальной заслуге и авторитете инструмента в сфере чистого искусства. В качестве этапа ad perfectionem высшего музыкального образования специалистов, в качестве могущественного орудия воспитания музыкального вкуса публики, орган может принести действительную, неоценимую пользу».

Алексей Семенов – основатель и художественный руководитель ансамбля старинной музыки «ЛАДЪ» (лауреат VIII Международного конкурса аутентичных ансамблей им. Ван Вассенара в Амстердаме, 1994). Из наиболее интересных проектов его ансамбля – опера А. Сальери «Данаиды», впервые поставленная в России в 2000 году к 250-летию автора на сцене Шереметевского театра в Останкине, опера «Мельник – колдун, обманщик и сват» М.М. Соколовского и программа «Барок-н-ролл» (остинатная, танцевальная и медитативная музыка XV – XVIII вв.).

Основу репертуара артиста составляют органные и клавесинные сочинения композиторов XVI – XVIII веков: И.С. Баха, Дж. Фрескобальди, Г. Пёрселла, Г.Ф. Генделя, Д. Букстехуде, Н. Брунса, И. Кребса, В. Любека, И. Вальтера, Т. Бёма, А. Кабесона, Ф. Куперена, Ж.-Ф. Рамо и других. В программах Семёнова представлены также произведения композиторов-романтиков (Ф. Мендельсон, Р. Шуман, И. Брамс, М. Регер, С. Франк, Л. Вьерн), русская классика (А. Гурилёв, С. Ляпунов, А. Глазунов, С. Танеев, Д. Шостакович) и современная музыка (С. Губайдулина, А. Шнитке, Г. Седельников, С. Загний).

А. Семёнов активно занимается популяризацией старинных сочинений. Многие его программы состоят из редко звучащих или впервые исполняемых в России произведений. Записи сольных компакт-дисков: «Русская органная музыка» (А. Гурилёв, С. Танеев, C. Ляпунов, Д. Шостакович, С. Губайдулина, А. Шнитке) и в серии «Тысяча лет музыки» (С. Шайдт, Д. Букстехуде, Г. Муффат).

С ансамблем «ЛАДЪ» записаны: опера «Мельник – колдун, обманщик и сват» М.М. Соколовского, вокальный сборник «Между делом безделье» Г.Н. Теплова, «Барок-н-ролл» (остинатная, танцевальная и медитативная музыка XVI – XVIII веков), «На свой лад. Избранное» (А. Вивальди, И.С. Бах, И.А. Шмирер, К. Монтеверди, М. Березовский).

А. Семёнов – организатор Музыкального фестиваля «Корни и крона», проходившего в залах и дворцах Москвы и Подмосковья в 2007 – 2015 годах.