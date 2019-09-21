21.09.2019, 17:34
В кинотеатрах Британии вышел в прокат мультик «Маша и Медведь»
ИА «Ореанда-Новости». Российский мультфильм «Маша и Медведь» стартовал в прокате в 89 кинотеатрах Британии и Ирландии, пишет «Российская газета».
Компания-дистрибьютор Generation Media заявила, что уверена в том, что прокат картины пройдёт успешно. Коммерческий директор компании Алекс Тейлор-Смит заявил, что этот мультик является феноменом, так как существует уже более 10 лет и является одним из самых популярных на YouTube.
Статистика проката пока неизвестна, однако Тейлор-Смит отметил, что результаты кампании будут позитивными.
Компания-дистрибьютор Generation Media заявила, что уверена в том, что прокат картины пройдёт успешно. Коммерческий директор компании Алекс Тейлор-Смит заявил, что этот мультик является феноменом, так как существует уже более 10 лет и является одним из самых популярных на YouTube.
Статистика проката пока неизвестна, однако Тейлор-Смит отметил, что результаты кампании будут позитивными.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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