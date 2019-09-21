Компания-дистрибьютор Generation Media заявила, что уверена в том, что прокат картины пройдёт успешно. Коммерческий директор компании Алекс Тейлор-Смит заявил, что этот мультик является феноменом, так как существует уже более 10 лет и является одним из самых популярных на YouTube.Статистика проката пока неизвестна, однако Тейлор-Смит отметил, что результаты кампании будут позитивными.