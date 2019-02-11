Государственный квартет имени Бородина — уникальное явление в истории музыкальной культуры не только России, но и всего мира. Этот легендарный ансамбль снискал репутацию одного из лидеров мирового квартетного музицирования, а феноменальное творческое долголетие Квартета ещё в 1995 году было отмечено российской «Книгой рекордов Гиннеса».

В программе:

Шостакович – Квартет №3 фа мажор, соч.73

– Элегия

Шуберт – Квинтет «Форель» для фортепиано, скрипки, альта, виолончели и контрабаса ля мажор, D 667



«Четверо равных. Четверо разных. Четверо великих. Театр четырёх актёров» — эта характеристика, данная Квартету австрийской газетой «Volksstimme», могла бы украсить рецензию на любой концерт «бородинцев», в любом составе, будь то далёкое или недавнее прошлое либо сегодняшний день.

Коллектив и сегодня сохраняет особый «фирменный» почерк, неповторимый звук, непревзойдённое искусство ансамбля. Большая заслуга в преемственности и сохранении традиций Квартета принадлежит одному из его основателей, Валентину Александровичу Берлинскому, который отдал игре в Квартете имени Бородина 62 года. Он был убежден, что идея создания подобного коллектива «была как раз в том, что Квартет должен существовать постоянно». Своё 70-летие коллектив, в составе которого, как и прежде, блистательные мастера, лауреаты международных конкурсов, отметил выступлениями в самых знаменитых концертных залах мира (Консертгебау в Амстердаме, Концертхаус в Берлине, Мюзикферайн в Вене, Вигмор-холл в Лондоне, Кёльнская филармония и мн. др.). Важным достижением Квартета имени Бородина стала запись всех квартетов Бетховена на английской фирмe Chandos и всех квартетов Шостаковича на немецкой фирме Decca.

В концерте принимают участие известные столичные музыканты – востребованный солист, контрабасист Григорий Кротенко и заслуженный артист России, пианист Андрей Писарев.