ИА «Ореанда-Новости». Девять таких школ начнут свою работу 25 апреля и продолжат обучение до 5 мая. Фестиваль «Пасхальный дар» под эгидой которого откроются необычные обучающие площадки проходит в рамках цикла мероприятий «Московские сезоны».

Пресс-служба «Московских сезонов» сегодня рассказала о подробностях апрельского проекта. Сообщается, что обучение будет проходить на бесплатной основе. Всех, кто пожелает принять участие в образовательном проекте научат оформлять пасхальные яйца по различным методикам, а также готовить выпечку, куличи и пасхи. Школы откроются на центральных улицах и площадях столицы и в Зеленограде.



К участию в тренингах допускаются не только взрослые, но и дети в возрасте от шести лет. Для юных москвичей на площади Революции будет проводиться мастер-класс по выпечке куличей, печенья и пирогов. Отдельное внимание уделят приготовлению настоящей творожной пасхи по всем канонам этого традиционного праздничного блюда.

В Зеленограде «Поварская школа» научит всех желающих готовить яблочный пирог. Здесь поделятся секретом приготовления толокна, которому уже не одна сотня лет.

В большинстве школ будут организованы отдельные мастер-классы, где желающих обучат технике украшения пасхальных яиц. Здесь будут использовать традиционную писанку, научат украшать пасхальные подарки бисером и плетением.

На Тверской площади на будущей неделе с четверга по субботу пекари помогут всем желающим приготовить классические весенние сюрпризы «булочки-жаворонки». Здесь же обучат различным способам их украшения.

Школы всего лишь один из проектов фестиваля «Пасхальный дар». Его основана задача помощь малоимущим в создании пасхальных подарков. В рамках фестиваля традиционно осуществляется сбор средств на благотворительные нужды. В дни Светлого праздника Пасхи в столице будет работать 250 площадок фестиваля. Энтузиасты проведут десятки экскурсий по местам в столице связанным с этим праздником.





