В этот раз Тотальный диктант впервые напишут в Объединённых Арабских Эмиратах, Перу и Мьянме. Автором текста стал писатель Павел Басинский. Диктант начнут писать в 14:00 по московскому времени. Диктовать будут артисты, журналисты, спортсмены и другие известные люди.В России в этом году диктант напишут в 772 населённых пунктах. Больше всего площадок оказалось в Москве – 80. Диктант по русскому языку напишут в вузах, школах, роддоме, отделении полиции и даже в троллейбусе и трамвае.