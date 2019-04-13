13.04.2019, 10:22
В России и за границей стартовал Тотальный диктант
ИА «Ореанда-Новости». Тотальный диктант проходит в России и за рубежом. В акции принимает участие около 250 тысяч человек.
В этот раз Тотальный диктант впервые напишут в Объединённых Арабских Эмиратах, Перу и Мьянме. Автором текста стал писатель Павел Басинский. Диктант начнут писать в 14:00 по московскому времени. Диктовать будут артисты, журналисты, спортсмены и другие известные люди.
В России в этом году диктант напишут в 772 населённых пунктах. Больше всего площадок оказалось в Москве – 80. Диктант по русскому языку напишут в вузах, школах, роддоме, отделении полиции и даже в троллейбусе и трамвае.
В этот раз Тотальный диктант впервые напишут в Объединённых Арабских Эмиратах, Перу и Мьянме. Автором текста стал писатель Павел Басинский. Диктант начнут писать в 14:00 по московскому времени. Диктовать будут артисты, журналисты, спортсмены и другие известные люди.
В России в этом году диктант напишут в 772 населённых пунктах. Больше всего площадок оказалось в Москве – 80. Диктант по русскому языку напишут в вузах, школах, роддоме, отделении полиции и даже в троллейбусе и трамвае.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии