13.01.2020, 16:12
В сериале «Мир Дикого Запада» предсказали гражданскую войну в России
ИА «Ореанда-Новости». В интернете представили тизер третьего сезона сериала «Мир Дикого Запада», сообщает «Лента.ру».
Так, в сериале говорят о событиях, которые произойдут в ближайших десятилетиях. Например, речь идёт об экологической катастрофе в Индонезии весной этого года, убийстве избранного президента США в 2024 году, а также о второй гражданской войне в России в 2037 году.
Отмечается, что третий сезон «Мира Дикого Запада» стартует 15 марта.
Так, в сериале говорят о событиях, которые произойдут в ближайших десятилетиях. Например, речь идёт об экологической катастрофе в Индонезии весной этого года, убийстве избранного президента США в 2024 году, а также о второй гражданской войне в России в 2037 году.
Отмечается, что третий сезон «Мира Дикого Запада» стартует 15 марта.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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