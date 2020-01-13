Так, в сериале говорят о событиях, которые произойдут в ближайших десятилетиях. Например, речь идёт об экологической катастрофе в Индонезии весной этого года, убийстве избранного президента США в 2024 году, а также о второй гражданской войне в России в 2037 году.Отмечается, что третий сезон «Мира Дикого Запада» стартует 15 марта.