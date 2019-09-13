13.09.2019, 19:01
В сети появился ролик о создании спецэффектов фильма "Мстители: Финал"
ИА «Ореанда-Новости». Сайт Wired опубликовал видео о создании спецэффектов в фильме "Мстители:Финал". Джен Андердаль, который является продюсером спецэффектов в кинокомпании Marvel, детально описывает проделанную работу над всеми основными элементами фильма.
В ролике показаны 20 минут создания Халка, состаривания Капитана Америки, и так далее. Например, новые костюмы для путешествия по квантовому миру Андердаль назвала вынужденной мерой, так как их дизайн не был завершен к началу съёмок, и поэтому их не было на площадке. Также было отмечено, что эти костюмы объединили в себе элементы костюмов Железного человека, Человека-муравья и Стражей галактики.
Самым интересным моментом оказалось изображение крысы, которая запускает квантовый тоннель. По словам продюсера по спецэффектам, крыса была настоящая.
В ролике показаны 20 минут создания Халка, состаривания Капитана Америки, и так далее. Например, новые костюмы для путешествия по квантовому миру Андердаль назвала вынужденной мерой, так как их дизайн не был завершен к началу съёмок, и поэтому их не было на площадке. Также было отмечено, что эти костюмы объединили в себе элементы костюмов Железного человека, Человека-муравья и Стражей галактики.
Самым интересным моментом оказалось изображение крысы, которая запускает квантовый тоннель. По словам продюсера по спецэффектам, крыса была настоящая.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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