ИА «Ореанда-Новости». Сайт Wired опубликовал видео о создании спецэффектов в фильме "Мстители:Финал". Джен Андердаль, который является продюсером спецэффектов в кинокомпании Marvel, детально описывает проделанную работу над всеми основными элементами фильма.

В ролике показаны 20 минут создания Халка, состаривания Капитана Америки, и так далее. Например, новые костюмы для путешествия по квантовому миру Андердаль назвала вынужденной мерой, так как их дизайн не был завершен к началу съёмок, и поэтому их не было на площадке. Также было отмечено, что эти костюмы объединили в себе элементы костюмов Железного человека, Человека-муравья и Стражей галактики. 

Самым интересным моментом оказалось изображение крысы, которая запускает квантовый тоннель. По словам продюсера по спецэффектам, крыса была настоящая. 