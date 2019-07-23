ИА «Ореанда-Новости» Согласно данным опроса, 88% россиян никогда не делали татуировки. При этом более половины опрошенных (58%) не испытывают негатива к их обладателям.

43% российских жителей считают, что тату – это способ выделиться среди других. 41% придерживается мнения, что рисунки на коже – дань моде. 27% (в основном сельские жители) уверены, что человек с татуировкой имеет уголовное прошлое.

Как выяснил ВЦИОМ, всего у 11% россиян есть тату и в большинстве случаев это мужчины.

Что касается причин, по которым жители России решаются обзавестись нательной живописью, то на первом месте (30%) стоит молодость и глупость. На втором – память об армейской службе (29%) и необоснованный порыв (19%).