ИА «Ореанда-Новости» «Евровидение» в этом году станет самым масштабным и ярким за всю историю существования конкурса. Такие обещания прозвучали из уст организаторов конкурса – израильской корпорации общественного вещания «Кан». «Евровидение-2019» пройдёт с 14 по 18 мая.

По словам исполнительного продюсера конкурса Зивит Давидович, в Израиле пройдёт самое яркое и захватывающее шоу за все 64 года, что существует конкурс. Кроме того, в этом году «Евровидение» станет в два раза масштабнее, чем в 1999 году, когда конкурс также проходил в Израиле. Тогда в «Евровидение» участвовали лишь 23 страны, в этом году их 41.

Помимо конкурсантов на «Евровидение» выступят звёзды прошлых лет - Кончита Вурст, Элени Фурейра, Верка Сердючка, Монс Сельмерлёв и другие.