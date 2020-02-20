20.02.2020, 13:47
500 тысяч мидий «сварились» в океане
ИА «Ореанда-Новости». 500 тысяч мертвых мидий были выброшены на берег в Новой Зеландии. По словам Science Alert, они буквально «сварились» в водах Тихого океана, которые прогрелись до высочайших температур, чему поспособствовало глобальное потепление.
На пляже Северного острова Брэндон Фергюсон, который прогуливался с семьёй, обнаружил тысячи ракушек. Многие мидии уже были вычищены животными и птицами, но ещё тысячи погибших или погибающих оставались целыми.
По словам мужчины, это зрелище произвело на него неизгладимое впечатление. На берегу ужасно пахло, Фергюсон назвал это запахом смерти.
По подсчётам специалистов, на берегу оказалось больше полумиллиона мидий, все они погибли.
Специалисты, занимающиеся изучение этого региона, уверены, что причиной смерти обитателей океана стало повышение температуры воды, понижение уровня полуденных отливов и высокое давления. Нагрев морских вод становится следствием глобального потепления. Океан не в силах перерабатывать, попадающие в него парниковые газы.
На пляже Северного острова Брэндон Фергюсон, который прогуливался с семьёй, обнаружил тысячи ракушек. Многие мидии уже были вычищены животными и птицами, но ещё тысячи погибших или погибающих оставались целыми.
По словам мужчины, это зрелище произвело на него неизгладимое впечатление. На берегу ужасно пахло, Фергюсон назвал это запахом смерти.
По подсчётам специалистов, на берегу оказалось больше полумиллиона мидий, все они погибли.
Специалисты, занимающиеся изучение этого региона, уверены, что причиной смерти обитателей океана стало повышение температуры воды, понижение уровня полуденных отливов и высокое давления. Нагрев морских вод становится следствием глобального потепления. Океан не в силах перерабатывать, попадающие в него парниковые газы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии