На рынке появились печатные солнечные панели из полимеров
02.03.2018, 22:38
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Датский научно-популярный журнал Ingeniоren опубликовал сенсационную новость: восемнадцатилетний труд датских учёных увенчался над успехом - им удалось создать технологию печати фотогальванической плёнки. Теперь идёт подготовка для выхода на рынок нового коммерческого продукта - гибких солнечных батарей, изготовленных из органических полимеров. Реализовывать проект будет стартап infinytyPV. Первые практические результаты изобретения датских учёных уже можно увидеть в зарядном устройстве HеLi-on.
Технический университет Дании (DTU) получил патент на выпуск энергогенерирующей солнечной плёнки, однако позже права на использование изобретения перешли к вновь созданному акционерному обществу infinytyPV.
По словам главы компании Фредерика Кребса, который одновременно является профессором Технический университет Дании, благодаря печатным фотогальваническим элементам удастся удовлетворить всевозрастающие потребности в генерации электричества. Новая технология очень экономична, к тому же сырьё для производства печатных солнечных панелей имеется в избытке.
Кребс отметил свою заинтересованность в полном раскрытии возможностей органических печатных фотоэлектрических элементов и выразил желание наладить сотрудничество с любым, кто возьмётся за широкое распространение технологии. Профессор DTU рассказал, что в университете коэффициент полезного действия плёнок в лабораторных условиях повысили в десять раз с 1 до 10%. Для того, чтобы усовершенствовать технологию и внедрить её в практическое поле научную составляющую проекта необходимо опробовать в частном поле.
Плёночные фотоэлементы органического типа часто сравнивают с солнечными батареями из кристаллического кремния, доказавшими свою успешность. Фредерик Кребс уверен, что будущее - за гибкими технологиями.
Технический университет Дании (DTU) получил патент на выпуск энергогенерирующей солнечной плёнки, однако позже права на использование изобретения перешли к вновь созданному акционерному обществу infinytyPV.
По словам главы компании Фредерика Кребса, который одновременно является профессором Технический университет Дании, благодаря печатным фотогальваническим элементам удастся удовлетворить всевозрастающие потребности в генерации электричества. Новая технология очень экономична, к тому же сырьё для производства печатных солнечных панелей имеется в избытке.
Кребс отметил свою заинтересованность в полном раскрытии возможностей органических печатных фотоэлектрических элементов и выразил желание наладить сотрудничество с любым, кто возьмётся за широкое распространение технологии. Профессор DTU рассказал, что в университете коэффициент полезного действия плёнок в лабораторных условиях повысили в десять раз с 1 до 10%. Для того, чтобы усовершенствовать технологию и внедрить её в практическое поле научную составляющую проекта необходимо опробовать в частном поле.
Плёночные фотоэлементы органического типа часто сравнивают с солнечными батареями из кристаллического кремния, доказавшими свою успешность. Фредерик Кребс уверен, что будущее - за гибкими технологиями.
Источник: Олимпстрой