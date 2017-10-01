ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На сегодня ветровая энергия стала одним из ключевых источников генерации возобновляемой электроэнергии во многих уголках планеты. Для большинства людей ветровая электростанция – это ряд огромных ветряков, которые, как правило, расположены в удалённых от городов местах. В условиях городов также могут использоваться ветровые турбины, но они имеют небольшие размеры и, соответственно, не могут похвастаться большой мощностью.

Переломить представление о ветровой энергии решились специалисты голландской стартап-компании The Archimedes. Их изобретение - компактная ветровая турбина инновационного дизайна, которая характеризуется куда большей эффективностью, чем все ранее представленные на рынке аналоги. По словам представителей стартапа, их ветровая турбина, получившая название Liam F1, может генерировать ежегодно до 1 500 киловатт/часа электрической энергии, улавливая ветровой поток на скорости до 17 км/ч.

Добываемой одним ветряком Liam F1 энергии в среднем хватит для того, чтобы покрыть до половины всех потребностей в электричестве среднестатистического нидерландского домохозяйства.

Особенностью лопастей Liam F1 является их форма, которая повторяет спиралевидную оболочку головоногого моллюска наутилуса, что даёт возможность турбине всегда удерживаться по ветру, помогая захватить максимальное количество ветровой энергии.