Росгеология пробурила скважину Чумпаловская-1 до отметки 1900 м
19.09.2017, 11:56
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АО "НПЦ "Недра" (г. Ярославль, предприятие входит в государственный холдинг Росгеология) начало бурение параметрической скважины Чумпаловская-1. Объект расположен в Прохладненском районе Кабардино–Балкарской Республики на территории Терско-Сунженского нефтегазоносного района Терско-Каспийской нефтегазоносной области Северо-Кавказской нефтегазоносной провинции.
Его строительство ведется по государственному контракту, заключённому в 2015г. Он предполагает первый этап работ по бурению скважины до глубины 4900м. Затем реализацию проекта планируется продолжить в рамках следующего контракта – общая глубина скважины составит 6250м. Заказчиком выступает Департамент по недропользованию по Северо-Кавказскому федеральному округу. Работы финансируются за счёт средств государственного бюджета.
Цель проекта - уточнить геологическое строение зоны сочленения Терско-Каспийского краевого прогиба с Ногайской ступенью и оценить перспективы нефтегазоносности разреза мезозойского осадочного чехла.
В 1 полугодии 2017 г. специалисты НПЦ «Недра» провели мобилизацию оборудования и материально-технических ресурсов, вышкомонтажные и подготовительные работы, бурение скважины в интервале 0 - 1900 м, её геологическую проводку, выполнили комплексы ГИС и ГТИ и крепление обсадными колоннами.
Был сформирован массив информации и обработаны результаты исследований скважины, составлены информационные геологические отчёты. Работы на объекте продолжаются.
Его строительство ведется по государственному контракту, заключённому в 2015г. Он предполагает первый этап работ по бурению скважины до глубины 4900м. Затем реализацию проекта планируется продолжить в рамках следующего контракта – общая глубина скважины составит 6250м. Заказчиком выступает Департамент по недропользованию по Северо-Кавказскому федеральному округу. Работы финансируются за счёт средств государственного бюджета.
Цель проекта - уточнить геологическое строение зоны сочленения Терско-Каспийского краевого прогиба с Ногайской ступенью и оценить перспективы нефтегазоносности разреза мезозойского осадочного чехла.
В 1 полугодии 2017 г. специалисты НПЦ «Недра» провели мобилизацию оборудования и материально-технических ресурсов, вышкомонтажные и подготовительные работы, бурение скважины в интервале 0 - 1900 м, её геологическую проводку, выполнили комплексы ГИС и ГТИ и крепление обсадными колоннами.
Был сформирован массив информации и обработаны результаты исследований скважины, составлены информационные геологические отчёты. Работы на объекте продолжаются.
Источник: Росгеология