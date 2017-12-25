ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Учёные Института физики прочности и материаловедения СО РАН (далее - ИФПМ СО РАН), подведомственного ФАНО России, разрабатывают бимодальные металлопорошковых композиций на основе нано- и микрочастиц. Нанопорошки будут использовать для печати металлических деталей на 3D-принтере.

Для снижения шероховатости поверхности и повышения точности построения деталей разработчики уменьшат размер частиц металлопорошковых композиций вплоть до применения нанопорошков. Это даёт ряд технологических преимуществ: спекание наночастиц происходит при существенно более низких температурах, чем температура плавления металла, с повышением локальной температуры и саморазогревом частиц, наночастицы заполняют поры и образуют «шейки» между крупными частицами, связывая их между собой. Также эта технология даст возможность синтеза интерметаллидов и высокоэнтропийных сплавов в процессе изготовления деталей, что приведёт к расширению областей применения аддитивных технологий.

Аддитивные технологии позволяют изготавливать детали сложной геометрии и существенно упростить производственные процессы, например, в авиационной промышленности, космической индустрии, приборостроении, энергетике. В России ассортимент порошков для работы с аддитивными технологиями на сегодняшний день ограничен. Стоимость зарубежных порошков достаточна высока, следовательно отечественные аналоги этой продукции очень востребованы.