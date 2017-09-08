Учёные: игра Pokemon GO приводит к снижению уровня стресса
08.09.2017, 10:06
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Результаты нового научного исследования Pokémon GO показывают, что игра снижает уровень стресса.
Хотя польза для здоровья от дополнительных физических упражнений для пользователей, которые отчаянно ищут покемонов в городской среде, уже подтверждена, новый отчёт, опубликованный в научном журнале Nature's Scientific Reports, гласит, что игра также может бороться со стрессом. Согласно докладу, работники, занятые полный рабочий день, которые играли в игру от американского разработчика Niantic в течение месяца или более, сообщали о значительно более низких уровнях психологического стресса, чем те, кто этого не делал.
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Ранее психологический эффект Pokémon GO был лишь анекдотичным: например, СМИ сообщали о сокращении числа самоубийств в Японии вскоре после выхода приложения. Теперь же команда учёных из Токийского университета во главе с профессором Норито Каваками взялась доказать, что игра оказывает влияние на психическое здоровье. Исследователи провели онлайн-опросы с 3915 штатными японскими работниками в период с ноября 2015 года по февраль 2016 года и последующие обследования в декабре 2016 года. Из них 246 работников (9,7%), играли в Pokémon GO более месяца. Объектов исследования попросили ответить на несколько вопросов, чтобы определить уровень психологического стресса и оценить любые изменения поведения.
В итоге уровень стресса и жалобы на состояние здоровья среди тех, кто играл в игру более месяца, уменьшились. Авторы исследования полагают, что это может быть связано с увеличением физических нагрузок и социализации игроков посредством общения.
Впрочем, учёные добавляют, кроме плюсов игра несёт в себе и значительные риски. Это могут быть различные дорожно-транспортные происшествия или травмы, вторжение на частную территорию или проблемы со сном.
Pokémon Go - бесплатная многопользовательская игра дополненной реальности, разработанная Niantic и Nintendo для iOS и Android-устройств. Релиз состоялся летом 2016 года.
Хотя польза для здоровья от дополнительных физических упражнений для пользователей, которые отчаянно ищут покемонов в городской среде, уже подтверждена, новый отчёт, опубликованный в научном журнале Nature's Scientific Reports, гласит, что игра также может бороться со стрессом. Согласно докладу, работники, занятые полный рабочий день, которые играли в игру от американского разработчика Niantic в течение месяца или более, сообщали о значительно более низких уровнях психологического стресса, чем те, кто этого не делал.
--- Информация: Специализированный ресурс Екзит Геймз предлагает оригинально отпраздновать юбилей, День Рождения компании, или отраслевой праздник в игровой форме. В ExitGames на едином пространстве 1000 кв.м. находятся 9 квестов в реальности, Прятки в темноте, Лазертаг и аттракционы виртуальной реальности. Телефон для связи в Москве +7 (499) 638 22 65 ---
Ранее психологический эффект Pokémon GO был лишь анекдотичным: например, СМИ сообщали о сокращении числа самоубийств в Японии вскоре после выхода приложения. Теперь же команда учёных из Токийского университета во главе с профессором Норито Каваками взялась доказать, что игра оказывает влияние на психическое здоровье. Исследователи провели онлайн-опросы с 3915 штатными японскими работниками в период с ноября 2015 года по февраль 2016 года и последующие обследования в декабре 2016 года. Из них 246 работников (9,7%), играли в Pokémon GO более месяца. Объектов исследования попросили ответить на несколько вопросов, чтобы определить уровень психологического стресса и оценить любые изменения поведения.
В итоге уровень стресса и жалобы на состояние здоровья среди тех, кто играл в игру более месяца, уменьшились. Авторы исследования полагают, что это может быть связано с увеличением физических нагрузок и социализации игроков посредством общения.
Впрочем, учёные добавляют, кроме плюсов игра несёт в себе и значительные риски. Это могут быть различные дорожно-транспортные происшествия или травмы, вторжение на частную территорию или проблемы со сном.
Pokémon Go - бесплатная многопользовательская игра дополненной реальности, разработанная Niantic и Nintendo для iOS и Android-устройств. Релиз состоялся летом 2016 года.
Источник: Ореанда