ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Некоторые из нас считают, что обладают хорошей памятью, а некоторые говорят об обратном. Однако непонятно, способность к запоминанию - это что-то врождённое или что-то, над чем мы можем работать?

Учёные дают однозначный ответ на этот вопрос – над памятью можно и нужно работать. Более того, существуют проверенные способы улучшения навыков работы с памятью, и одним из наиболее эффективных является использование техники, известной как создание «дворца памяти». Концепция работает следующим образом: при попытке запомнить, скажем, список покупок, Вам необходимо визуально представить каждый предмет в том месте, которое Вы хорошо знаете, например, в Вашей гостиной.

Это не новая техника, но она пользуется популярностью и уже доказала свою эффективность.



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Согласно последним исследованиям, каждый может использовать эту технику для улучшения своей памяти, и в конечном итоге изменить свой мозг.

Исследователи сравнили мозг обычных людей, которые ранее не тренировали свою память, и мозг мнемонистов - чемпионов по запоминанию, людей, обладающих феноменальной памятью. Один из них - Алекс Маллен, способен запомнить порядок колоды карт менее чем за 17 секунд.

Учёные отправили группу из обычных людей на 6-недельные курсы по тренировке памяти, чтобы посмотреть на изменения, которые будут протекать в их мозге. Исследователи из Университета Радбуда в Нидерландах обнаружили, что чем больше участники практиковали упражнения, тем больше их мозги начали напоминать мозг мнемонистов.

«Эти невероятные умения в области памяти ... не являются частью врождённого таланта», - говорит невролог и ведущий автор исследования Мартин Дреслер. «Это действительно просто тренировка».

Учёные добавляют, что существует множество способов, которые позволяют быстро запомнить нужную информацию, однако ещё никто не придумал идеального.