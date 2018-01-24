ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Новосибирской области завершился процесс реорганизации Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (далее – ФИЦ ФТМ), который объединил четыре научные организации. В их числе:

- Научно-исследовательский институт экспериментальной и клинической медицины;

- Научно-исследовательский институт молекулярной биологии и биофизики;

- Научно-исследовательский институт биохимии;

- Институт молекулярной патологии и патоморфологии.

Работа ФИЦ ФТМ направлена на получение новых знаний в области фундаментальной, персонализированной и трансляционной медицины, а также разработку на их основе прорывных профилактических, диагностических и лечебных технологий для медицины и здравоохранения. Кроме того, важным направлением деятельности Центра является выполнение междисциплинарных научно-исследовательских проектов.

Создание федерального исследовательского центра позволит организовать полный цикл работ: от проведения экспериментальных исследований до разработки новых средств и способов диагностики, профилактики и лечения социально-значимых заболеваний. Это, в том числе, позволит ФИЦ ФТМ внести вклад в решение вопроса импортозамещения лекарственных средств и медицинских технологий, а также ускорения внедрения новых разработок в практику.