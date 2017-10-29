ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Согласно прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 29 октября по 21 час 30 октября на территории региона облачно, умеренные, местами небольшие дожди. Ветер с порывами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +1°С…+6°С, днем +3°С…+8°С. 31 октября и 1 ноября прогнозируется понижение температуры и осадки в виде дождя и мокрого снега.

В связи с неблагоприятным метеорологическим явлением вероятны возникновения происшествий, связанных с нарушением в функционировании объектов жизнеобеспечения, повреждением (обрывом) линий электропередач и воздушных линий связи, затруднениями в работе (передвижении) всех видов транспорта, ограничениями при проведении высотных работ, нарушениями в работе системы ЖКХ, дорожно-коммунальных служб.

В случае усиления ветра рекомендуется убрать с не застеклённых балконов и дворов незакреплённые предметы, плотно закрыть окна.

Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям.