ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В технополисе «Москва» разработали программное обеспечение, которое позволит использовать летающие дроны в работе служб доставки. Сейчас ведётся тестирование программы. Она даст возможность коптерам работать практически автономно. От оператора потребуется лишь заранее создать маршрут при помощи компьютера, планшета или смартфона, управлять полётом вручную не придётся. Аппарат будет ориентироваться по спутниковой навигации и геометкам на карте маршрута. Это существенно увеличивает продолжительность его полёта — до 30 километров на одном заряде. Тогда как дроны, управляемые оператором вручную, могут улететь лишь на несколько километров от точки запуска.

«Летательные аппараты с таким программным обеспечением можно использовать на промышленных предприятиях, складах и в крупных магазинах. Они могут пригодиться, например, для срочной доставки мелких грузов и корреспонденции. Один дрон способен поднять груз весом до трёх килограммов», — рассказал руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексей Фурсин.

На данный момент программное обеспечение установлено на двух десятках коптеров. Их перемещение, взлёт и посадку, а также подзарядку на специальной станции можно контролировать через планшет, компьютер или смартфон.

Как напомнил Алексей Фурсин, в июне в районе Борисовских прудов автономные коптеры начнут использовать для патрулирования местности. Беспилотник поможет спасателям замечать купальщиков, попавших в беду, а также тех, кто разжигает костры на берегу. Сигналы о происшествиях будут автоматически передаваться дежурным спасательной станции. Возможности дрона позволят при необходимости доставить самонадувающийся спасательный жилет. Аппарат автоматически будет прилетать на зарядную станцию. Подзарядка займёт около часа.