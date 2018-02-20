ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 19 февраля 2018 года Московская школа управления СКОЛКОВО и Московский международный медицинский кластер (МММК) подписали соглашение о сотрудничестве. Партнёры создают независимую платформу для консолидации экспертного сообщества и участников отрасли – Skolkovo Medical Club.

Задачи Skolkovo Medical Club – продвижение современных моделей организации здравоохранения и новых медицинских технологий на основе лучшего мирового опыта, содействие повышению качества медицинской помощи, выработка предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере регулирования охраны здоровья и развитие лидеров в области управления здравоохранением. На его базе будет построен открытый диалог в отрасли, который позволит разрабатывать инициативы, проекты, образовательные и исследовательские продукты в области управления здравоохранением.

Михаил Югай, Генеральный директор Фонда международного медицинского кластера отметил, что российская система здравоохранения шагнула далеко вперед – в последние годы на федеральном и региональном уровнях принят целый ряд инициатив, направленных на повышение квалификации врачей, а также реализованы проекты по оказанию высокотехнологичной медпомощи: «Внедрение современных технологий в корне меняет подход врачей к предоставлению медицинских услуг, и здесь очень важно органично интегрировать сотрудников в новую и незнакомую для них среду. Задача МММК – предоставить доступ к лучшим зарубежным практикам, а встречи клуба помогут нам выявить ключевые запросы и потребности индустрии и своевременно на них отреагировать».

Андрей Шаронов, Президент Московской школы управления СКОЛКОВО: «Исследовательский центр в сфере здравоохранения появился в бизнес-школе два года назад. Мы понимали, что несмотря на большое количество игроков, в России не хватает экспертизы и площадок, где можно было бы обсудить темы, связанные с менеджментом в здравоохранении и подготовкой кадров. Центр возглавил Юрий Крестинский, который также является выпускником программы СКОЛКОВО Executive MBA. За два года мы завершили проект по регулированию фармацевтического рынка, сейчас центр проводит исследование социально-экономических последствий онкологических заболеваний, также в разработке находятся несколько тем на стыке управления, экономики и здравоохранения. Мы рассчитываем, что площадка Skolkovo Medical Club станет местом для интересных дискуссий и выработки новых идей, и, возможно, образовательных программ для людей, работающих в сфере здравоохранения».

Платформа объединит руководителей государственных и частных медицинских организаций, научно-исследовательских институтов, отраслевых и межотраслевых бизнес-ассоциаций, производителей медицинского оборудования, представителей органов государственной власти, страховых, консалтинговых и IT компаний, а также независимых российских и зарубежных экспертов – лидеров мнений, обладающих визионерской позицией относительно развития системы здравоохранения России.