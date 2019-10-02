Соответствующее соглашение было подписано с компанией Blue Origin.

Разрабатываемая система необходима для создания колонии и будет в будущем времени использоваться в качестве заправочной станции для лунного модуля под названием Blue Moon. Стоимость нового проекта составила около десяти миллионов долларов. Компания Blue Origin должна, согласно подписанному соглашению, создать систему, позволяющую сжижать и хранить кислород и водород в условиях космического пространства. Кроме того, компания связана условиями контракта в рамках ещё одних изобретений. Так, к примеру, она обязана разработать систему навигации для точной посадки космических модулей на поверхность Луны. Поддержка работы космических кораблей во время так называемых лунных ночей – также находится в руках разработчиках Blue Origin. Уточним, что лунные ночи – это периоды, которые продолжаются около двух недель, когда температура на Луне опускается до – 173 градусов по Цельсию. Стоит также отметить, что Blue Origin принадлежит Джеффу Безосу - он является владельцем ещё одной крупной компании Amazon.

Что касается научной основы проекта, то масса льда, образованного на поверхности Луны, служит основой для создания сжиженных элементов, из которых и планируют получать водородной топливо. В настоящее время в мире ещё не изобретены такие системы, обладающие аналогичным функционалом. Разработку такой системы получила ещё одна компания Infinity Fuel Cell and Hydrogen Inc. Она уже получила от NASA четыре миллиона долларов. В целом, создание системы для хранения кислорода и водорода на спутнике Земли включено в программу по созданию космических технологий будущего под названием «Tipping Point».