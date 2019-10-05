Старт экспедиции назначен на 21 октября.

Попытки выхода в открытый космос только женщинами-космонавтами были предприняты специалистами и ранее. Однако, причина срыва таких экспедиций заключалась в том, что скафандры, которые имеют стандартные параметры, не подходят женщинам. Первыми участницами женской космической экспедиции станут астронавтки Кристина Кох и Джессика Мейр. Всего NASA запланирована на октябрь текущего года три космические экспедиции. 6 и 11 октября космическую миссию отправится выполнять Кристина Кох в компании с астронавтом Энрю Морганом. Однако, уже 21 октября Кристина Кох последует в космос с напарницей Джессикой Мейр.

Цель, с которой американское космическое агентство отправляет своих специалистов в космическое пространство, заключается в замене батарей солнечного массива. Космонавты отправятся на Международную космическую станцию, чтобы заняться модернизацией вышеупомянутых батарей до литий-ионных. Одной из задач также станет обновление так называемого Альфа-магнитного спектрометра. Он представляет из себя прибор, который направлен на изучение фундаментальной природы нашей Вселенной.

Стоит также отметить, что первый, полностью женский, выход космонавтов в открытый космос был запланирован на 29 марта текущего года. Однако, он был отменён в связи с тем, что одной из участниц экспедиции потребовался новый скафандр – стандарты существующего космического костюма не подошли американской астронавтке.