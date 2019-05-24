ИА «Ореанда-Новости» Группа учёных из Медицинского университета Южной Каролины (США) провели исследование в целях определения наиболее опасного вида курения. Для этого были изучены сведения о более чем 14 тысячах курильщиков в возрасте от 55 до 74 лет, которые пристрастились к этой вредной привычке не менее 30 лет назад.

Было выяснено, что наибольший вред приносят курение сигарет без фильтра: они увеличивают риск смерти от рака лёгких почти в два раза. Ныне считается, что 90 % случаев данного заболевания связано именно с курением. Автор исследования доктор Нина Томас указала на то, что вероятность заболеть не зависит от типа сигарет с фильтром. «Многие считают, что ультралёгкие сигареты могут быть безопаснее, но это не так», – заметила она.

Также установлено, что курильщики сигарет без фильтра в большей степени зависимы от никотина.