21.10.2019, 23:44
Американские учёные протестировали биоразлагаемый имплантат от ВИЧ-заболеваний
ИА «Ореанда-Новости». Американские учёные протестировали биоразлагаемый имплантат от ВИЧ-заболеваний на животных, сообщает издательство «REGNUM».
Научные сотрудники проводили испытание новой разработки на крысах. Биоразлагаемый имплантат подлежит вводу под кожу, срок действия разработки составляет примерно 1 год. На протяжение всего времени в кровь равномерно поступает лекарственный препарат, который позволяет сдерживать ВИЧ-заболевание.
Учёные уверены, что такой метод приёма лекарств позволит инфицированному человеку не задумываться о времени приема лекарств. Медикаменты автоматически будут поступать в организм заражённого и не давать болезни прогрессировать.
Научные сотрудники проводили испытание новой разработки на крысах. Биоразлагаемый имплантат подлежит вводу под кожу, срок действия разработки составляет примерно 1 год. На протяжение всего времени в кровь равномерно поступает лекарственный препарат, который позволяет сдерживать ВИЧ-заболевание.
Учёные уверены, что такой метод приёма лекарств позволит инфицированному человеку не задумываться о времени приема лекарств. Медикаменты автоматически будут поступать в организм заражённого и не давать болезни прогрессировать.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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