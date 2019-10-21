Научные сотрудники проводили испытание новой разработки на крысах.На протяжение всего времени в кровь равномерно поступает лекарственный препарат, который позволяет сдерживать ВИЧ-заболевание.Учёные уверены, что такой метод приёма лекарств позволит инфицированному человеку не задумываться о времени приема лекарств.