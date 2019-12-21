ИА «Ореанда-Новости». Диетолог из Нью-Йорка рассказала, как не навредить себе праздничным ужином.

По словам американского диетолога, основателя компании Amy Gorin Nutrition Эми Горин, помочь с перееданием может правильный завтрак. Диетолог отметила, что если в день праздничного ужина съесть сбалансированный завтрак, то риск переедания значительно уменьшится.

Горин объяснила, что избежать переедания поможет небольшой завтрак, обед и другие перекусы в течение дня.

Портал Wallet Hub провёл исследование, в ходе которого выяснил, что один праздничный ужин может принести организму до 4,5 тысяч калорий. Для того чтобы избавиться от набежавших килограмм, среднестатистическому мужчине понадобится больше 10 часов физических нагрузок.