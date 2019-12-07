ИА «Ореанда-Новости». Эксперт объяснил, как сильно подогрев пола отражается на счетах за ЖКХ.

Период особой популярности тёплого пола приходится на холодный сезон. Однако за такой подогрев также приходится платить. Главный аналитик центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве России Ирина Сосенкина рассказала, во сколько россиянам обойдётся зимний комфорт.

По словам эксперта, в среднем цена подогрева пола составляет 390 рублей или 8% от общей суммы чека за ЖКХ. Речь идёт об электрическом подогреве, так как в многоквартирных домах система водяного тёплого пола недоступна. Если подогрев будет работать 6-7 часов в день, то в среднем тратиться будет 600 Вт.

Также стоимость подогрева может расти в зависимости от частоты пользования. Например, в сезон, когда отопление ещё не успели включить, а холод уже пришёл.