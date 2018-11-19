Антропологи в своём докладе в издании Climate of the Past рассказали, что Индская цивилизации, она же Хараппская, столкнулась с процессом аридизации, чему способствовало истощение водных ресурсов и начало мощнейшей засухи. В результате около 5 миллионов жителей цивилизации оставили долину реки Инд, где они обитали, и переселились в предгорья Гималаев.Исследователи подчёркивают, что доказательством того, что на сотню лет произошел сдвиг муссонов с летних на зимние, служит наличие огромного количества фораминифер в керне образцов в районе Аравийского моря, где его обычно не бывает.. Палеонтолог и геобиолог Уильям Орси отмечает, что такой подход даёт представление о прошлом биологическом разнообразии.На планете тогда случилась настоящая катастрофа: засуха, неурожай и голод. Кроме того, в 541 году началась ужаснейшая эпидемия чумы, которая уносила около 10 тысяч жизней ежедневно. Специалисты полагают, что начавшийся в 536 году непростой для Земли период, закончился только в 640 году.