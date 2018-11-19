19.11.2018, 22:57
Антропологи выяснили причину исчезновения древних цивилизаций
ИА «Ореанда-Новости». Учёные из Океанографического института Вудс-Хоул пришли к выводу, что одна из самых больших цивилизаций – Индская, существовавшая в период с 7000 до 300 лет до нашей эры, погибла из-за резкого изменения климата.
Антропологи в своём докладе в издании Climate of the Past рассказали, что Индская цивилизации, она же Хараппская, столкнулась с процессом аридизации, чему способствовало истощение водных ресурсов и начало мощнейшей засухи. В результате около 5 миллионов жителей цивилизации оставили долину реки Инд, где они обитали, и переселились в предгорья Гималаев.
Отмечается, что эта сильнейшая засуха коснулась не только Индской цивилизации, но и стала одной из причин падения царства Египта и Аккадской империи в Месопотамии. Кроме того, из-за неё случился и упадок культур Китая.
Исследователи подчёркивают, что доказательством того, что на сотню лет произошел сдвиг муссонов с летних на зимние, служит наличие огромного количества фораминифер в керне образцов в районе Аравийского моря, где его обычно не бывает.
Вывод учёных крайне любопытен, потому что ранее специалисты настаивали на том, что причинами катаклизмов была урбанизации, а не климатические потрясения. Палеонтолог и геобиолог Уильям Орси отмечает, что такой подход даёт представление о прошлом биологическом разнообразии.
Ранее археологи из Гарвардского университета заявили, что вычислили самый худший год за всю историю Земли. По мнению учёных, ужаснейший период в истории начался в 536 году нашей эры. Тогда из-за извержения вулканов Европа, часть Азии и Ближний Восток погрузились в буквальном смысле во тьму, потому что слой пыли полностью блокировал солнечные лучи. На планете тогда случилась настоящая катастрофа: засуха, неурожай и голод. Кроме того, в 541 году началась ужаснейшая эпидемия чумы, которая уносила около 10 тысяч жизней ежедневно. Специалисты полагают, что начавшийся в 536 году непростой для Земли период, закончился только в 640 году.
Антропологи в своём докладе в издании Climate of the Past рассказали, что Индская цивилизации, она же Хараппская, столкнулась с процессом аридизации, чему способствовало истощение водных ресурсов и начало мощнейшей засухи. В результате около 5 миллионов жителей цивилизации оставили долину реки Инд, где они обитали, и переселились в предгорья Гималаев.
Отмечается, что эта сильнейшая засуха коснулась не только Индской цивилизации, но и стала одной из причин падения царства Египта и Аккадской империи в Месопотамии. Кроме того, из-за неё случился и упадок культур Китая.
Исследователи подчёркивают, что доказательством того, что на сотню лет произошел сдвиг муссонов с летних на зимние, служит наличие огромного количества фораминифер в керне образцов в районе Аравийского моря, где его обычно не бывает.
Вывод учёных крайне любопытен, потому что ранее специалисты настаивали на том, что причинами катаклизмов была урбанизации, а не климатические потрясения. Палеонтолог и геобиолог Уильям Орси отмечает, что такой подход даёт представление о прошлом биологическом разнообразии.
Ранее археологи из Гарвардского университета заявили, что вычислили самый худший год за всю историю Земли. По мнению учёных, ужаснейший период в истории начался в 536 году нашей эры. Тогда из-за извержения вулканов Европа, часть Азии и Ближний Восток погрузились в буквальном смысле во тьму, потому что слой пыли полностью блокировал солнечные лучи. На планете тогда случилась настоящая катастрофа: засуха, неурожай и голод. Кроме того, в 541 году началась ужаснейшая эпидемия чумы, которая уносила около 10 тысяч жизней ежедневно. Специалисты полагают, что начавшийся в 536 году непростой для Земли период, закончился только в 640 году.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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