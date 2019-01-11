11.01.2019, 16:59
Apple в 2019 году представит три новые модели iPhone
ИА «Ореанда-Новости». Американская компания Apple планирует осенью текущего года представить три новые модели смартфонов iPhone.
По данным издания The Wall Street Journal, которое ссылается на свои источники, одна из трёх моделей получит тройную заднюю камеру. Кроме того, другие модели оснастят уже знакомыми пользователям двойными камерами, пишет ТАСС.
Отмечается, что Apple собирается сохранить технологию LCD-экрана (жидкокристаллический дисплей) и представить соответствующую модель. Подчёркивается, что американская компания не откажется от этой технологии, даже несмотря на то, что представленный в прошлом году iPhone XR оказался невостребованным среди покупателей. В Apple комментировать информацию о новых моделях отказались.
Презентации новых моделей гаджетов продукции Apple традиционно проходят в штаб-квартире компании в Купертино в Калифорнии в начале осени. В 2018 году компания представила три новых модели смартфонов - улучшенную версию iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR, а также смарт-часы Apple Watch четвертой серии.
В начале ноября стало известно, что американская компания сокращает объёмы производства модели iPhone XR из-за плохого спроса. Оказалось, что компания Foxconn, которая занимается сборкой iPhone, изначально готовила 60 линий для модели XR, однако в итоге использовала только две трети из них. Выяснилось, что в день производили на 100 тысяч устройств меньше запланированного. Однако при этом компания увеличила производство других моделей — iPhone 8 и iPhone 8 Plus, которые подешевели.
Кроме того, сообщалось, что фирма Foxconn, ещё один крупный сборщик iPhone, собирается сократить расходы и персонал. Так, за неполный 2018 год расходы компании составили примерно 6,7 миллиардов долларов. В 2019 году компания собирается уменьшить их на 2,9 миллиардов долларов. Отмечается, что на производство смартфонов Apple расходы сократят в среднем на 865 миллионов долларов.
По данным издания The Wall Street Journal, которое ссылается на свои источники, одна из трёх моделей получит тройную заднюю камеру. Кроме того, другие модели оснастят уже знакомыми пользователям двойными камерами, пишет ТАСС.
Отмечается, что Apple собирается сохранить технологию LCD-экрана (жидкокристаллический дисплей) и представить соответствующую модель. Подчёркивается, что американская компания не откажется от этой технологии, даже несмотря на то, что представленный в прошлом году iPhone XR оказался невостребованным среди покупателей. В Apple комментировать информацию о новых моделях отказались.
Презентации новых моделей гаджетов продукции Apple традиционно проходят в штаб-квартире компании в Купертино в Калифорнии в начале осени. В 2018 году компания представила три новых модели смартфонов - улучшенную версию iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR, а также смарт-часы Apple Watch четвертой серии.
В начале ноября стало известно, что американская компания сокращает объёмы производства модели iPhone XR из-за плохого спроса. Оказалось, что компания Foxconn, которая занимается сборкой iPhone, изначально готовила 60 линий для модели XR, однако в итоге использовала только две трети из них. Выяснилось, что в день производили на 100 тысяч устройств меньше запланированного. Однако при этом компания увеличила производство других моделей — iPhone 8 и iPhone 8 Plus, которые подешевели.
Кроме того, сообщалось, что фирма Foxconn, ещё один крупный сборщик iPhone, собирается сократить расходы и персонал. Так, за неполный 2018 год расходы компании составили примерно 6,7 миллиардов долларов. В 2019 году компания собирается уменьшить их на 2,9 миллиардов долларов. Отмечается, что на производство смартфонов Apple расходы сократят в среднем на 865 миллионов долларов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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