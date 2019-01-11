По данным издания The Wall Street Journal, которое ссылается на свои источники, одна из трёх моделей получит тройную заднюю камеру. Кроме того, другие модели оснастят уже знакомыми пользователям двойными камерами, пишет ТАСС.. Подчёркивается, что американская компания не откажется от этой технологии, даже несмотря на то, что представленный в прошлом году iPhone XR оказался невостребованным среди покупателей. В Apple комментировать информацию о новых моделях отказались.. В 2018 году компания представила три новых модели смартфонов - улучшенную версию iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR, а также смарт-часы Apple Watch четвертой серии.. Оказалось, что компания Foxconn, которая занимается сборкой iPhone, изначально готовила 60 линий для модели XR, однако в итоге использовала только две трети из них. Выяснилось, что в день производили на 100 тысяч устройств меньше запланированного. Однако при этом компания увеличила производство других моделей — iPhone 8 и iPhone 8 Plus, которые подешевели.Кроме того, сообщалось, что фирма Foxconn, ещё один крупный сборщик iPhone, собирается сократить расходы и персонал. Так, за неполный 2018 год расходы компании составили примерно 6,7 миллиардов долларов. В 2019 году компания собирается уменьшить их на 2,9 миллиардов долларов. Отмечается, что на производство смартфонов Apple расходы сократят в среднем на 865 миллионов долларов.