ИА «Ореанда-Новости» . Испанские специалисты в археологии раскопали пещеру, в которой нашли следы древней резни, произошедшей около 7,3 тысяч лет назад. Об этом сообщает ToDay News Ufa, ссылаясь на Nature.

Древнюю пещеру Эль-Трокс археологи обнаружили в провинции Уэска в Испании. На полу грота находились тела девяти человек, четверо из них на момент смерти были детьми. Благодаря анализу костей с применением современных технологий учёные выяснили, что люди были убиты в период с 5325 года до нашей эры по 5067 год.

На телах также нашли следы насильственной смерти: древние люди погибли от стрел и тупых ударов по различным частям тела. Археологи предположили, что они стали жертвой расправы в результате борьбы за ресурсы.