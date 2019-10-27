Находку обнаружили на территории Самарской области.

Специалисты нашли ладью, которая отличается большими размерами. Предположительно, она относится к царствованию Ивана Третьего. Это период касается второй половины XV века (с 1462 по 1505 годы). В настоящее время археологи считают, что затонувшему на дне реки Волги плавательному судну может быть порядка шестисот лет. Масштабы судна поразительны – в длину оно достигает пятидесяти метров. Эксперты уверяют, что обнаруженная находка является самой древней из всех известных на территории Российской Федерации.

В настоящее время исследователям предстоит заняться дополнительными исследованиями с целью выяснить точную дату постройки ладьи, в каком месте её произвели и для чего эта ладья была построена. Эти и другие важные детали изучения находки помогут заполнить некоторые «белые» пятна в истории российского мореплавания, а также помочь ответить на ряд вопросов.

Исследователи также выразили слова надежды на то, что детальное изучение затонувшей ладьи поможет в получении новых сведений о международных, в целом, и торговых, в частности, отношениях, сложившихся в это время между русскими княжествами.

Напомним, что эпоха царствования Ивана Третьего отмечена таким важным для политической истории средневековой Руси процессом как объединение русских земель. Значительная часть территорий была собрана вокруг московского княжества, что сделала город Москву центром единого Русского княжества. Инициатором процесса выступил Иван Третий, за что получил прозвище «собирателя земли русской».