ИА «Ореанда-Новости» . Международная команда астрономов и специалисты по изучению космоса из Калифорнийского университета обнаружили и изучили ультрамассивную галактику, возраст которой составляет 12 миллиардов лет. Нестандартную галактику, сформировавшуюся задолго до нашей Вселенной, астрономы назвали XMM-2599.

По словам учёных, ещё до того, как Вселенной исполнилось 2 миллиарда лет, найденная галактика уже сформировала около 300 миллиардов солнц, таким образом став ультрамассивной. Все звезды были образованы в кратчайшие сроки, после чего галактика умерла.

Особенности становления и развития галактики пока что не до конца изучены, поскольку специалисты смогли увидеть ее только в неактивной фазе.