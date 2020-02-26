ИА «Ореанда-Новости» . Новым спутником планеты стал маленький астероид «2020 CD3», образовавший временную орбиту вокруг Земли. Об этом сообщают американские специалисты из Гарвард-Смитсоновского центра астрономии и физики.

Малый космический объект временно привязался к Земле, поскольку движется в космическом пространстве с тем же периодом, что и планета, не удаляясь и не приближаясь к ней. Исследователи не обнаружили значительных возмущений астероида из-за давления солнечного излучения, а также не нашли связи объекта с искусственными спутниками Земли. По их заявлению, такие временные спутники могут сопровождать планету несколько десятилетий подряд.

Обнаруженный естественный спутник составляет в диаметре примерно шесть метров и относится к астероидной группе Амуров или Аполлонов.