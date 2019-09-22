Это свидетельствует о том, что во Вселенной началась их гибель.

Звездообразование касается так называемых экстремальных районов Вселенной. Ключевых факторов, которые влияют на способность образовывать новые звёзды, два. Во-первых, это место, где находится галактика, во-вторых, каким образом эта галактика взаимодействует со своим окружением. Однако, для учёных до сих пор является загадкой тот факт, как окружающая среда может влиять на существование галактик. Экстремальные регионы Вселенной представляют собой скопления галактик, которые могут включать в себя сотни и тысячи единиц таких галактик. В таких галактиках присутствуют огромные гравитационные силы, которые способны ускорить до огромных скоростей. Все эти процессы могут привести к тому, что плазма между галактиками очень сильно перегревается. Именно в этой субстанции галактики и взаимодействуют между собой и окружающей средой.

Все вышеуказанные взаимодействия в результате могут привести к тому, что новые звёзды в пределах галактик перестают образовываться. Если галактика обладает довольно масштабными размерами, то угасание звёзд является своего рода смертельным процессом для галактики. Это объясняется тем, что галактика перестаёт получать источники энергии для поддержания своего существования.

В настоящее время астрономы исследовали пятьдесят одну галактику в скоплении Девы. Это наиболее близкое к нам скопление галактик. Пока она находится в стадии формирования, что позволит исследователям наблюдать за галактиками на протяжении всего их жизненного цикла. Благодаря этому возможно ответить и на вопросы зафиксированной гибели других скоплений галактик.