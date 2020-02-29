29.02.2020, 10:06
Астрономы зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной
ИА «Ореанда-Новости». Учёные из США и Австралии наблюдали взрыв, приближенный по мощности к Большому взрыву, благодаря которому появилась наша галактика. Об этом сообщает издание «ToDay News Ufa», ссылаясь на статью научной газеты «The Astrophysical Journal».
Мощный взрыв, побивший все рекорды, случился недалеко от чёрной дыры у скопления Змееносца в дальней галактике. Необычные искривления пространства, предшествующие взрыву, были зафиксированы исследователями ещё четыре года назад.Взрыв произошёл в 390 миллионах световых лет от планеты. Последний зафиксированный астрономами рекорд был в 5 раз слабее данного мощного взрыва.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии