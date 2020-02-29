ИА «Ореанда-Новости» . Учёные из США и Австралии наблюдали взрыв, приближенный по мощности к Большому взрыву, благодаря которому появилась наша галактика. Об этом сообщает издание «ToDay News Ufa», ссылаясь на статью научной газеты «The Astrophysical Journal».

Мощный взрыв, побивший все рекорды, случился недалеко от чёрной дыры у скопления Змееносца в дальней галактике. Необычные искривления пространства, предшествующие взрыву, были зафиксированы исследователями ещё четыре года назад.

Последний зафиксированный астрономами рекорд был в 5 раз слабее данного мощного взрыва.