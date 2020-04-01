ИА «Ореанда-Новости» . Сейчас система используется для мониторинга передвижения и работы транспорта, функционирования системы экстренного реагирования при дорожно-транспортных происшествиях.

Сеть беспроводного интернета для передачи данных спутников системы ГЛОНАСС к 2024 году появится на транспортной инфраструктуре России. Об этом сообщили в «Информационных спутниковых системах» имени Решетнева (ИСС).

«Через 4 года года планируется развернуть сеть беспроводного интернета на транспортной инфраструктуре для передачи данных, полученных со спутников системы ГЛОНАСС», - говорится в видео, размещенном на официальном канале предприятия в «YouTube».

В настоящее время в орбитальную группировку навигационной системы ГЛОНАСС входят 27 спутников, 24 из них используются по целевому назначению, один - на этапе летных испытаний, ещё один - в резерве. Ещё один спутник находится на этапе ввода в систему.