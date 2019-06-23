ИА «Ореанда-Новости». Биолог из МГУ имени Ломоносова Анастасия Антоновская рассказала, какие действия необходимо предпринимать в случае укуса клеща. При правильной первой медицинской помощи угроза заболевания энцефалитом или боррелиозом снижается в несколько раз.

Биолог отметила, что ждать пока насекомое отвалится само, не стоит. Также не следует пытаться вытащить клеща при помощи растительного масла, горючих средств или спичек – эти действия способствуют занесению опасной микрофлоры в организм.

Избавляться от клеща лучше при помощи пинцета. Схватить членистоногое необходимо у основания хоботка. Равномерными движениями нужно проворачивать кровососа по часовой стрелке. После извлечение необходимо осмотреть тело на наличие клещей ещё раз. Паразита не следует выбрасывать, требуется отдать его специалистам, чтобы они установили, несёт ли данный клещ угрозу.