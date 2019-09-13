13.09.2019, 20:14
Биологи нашли гормон стресса в костях
ИА «Ореанда-Новости». Биологи проводили исследования на мышах чтобы понять, как они могут реагировать в стрессовых ситуациях. Дело в том, что мыши лишены надпочечников, которые являются источниками адреналина. Однако, несмотря на это, мыши всё же способны испытывать стресс. Учёных заинтересовала эта реакция, и поэтому они решили проверить, что вызывает стресс у существ, у которых он не может появиться.
Биологами было доказано, что в стрессовых ситуациях у мышей в крови растет концентрация остеокальцина - вещества, которое выделяют кости.
Остеокальцин появляется в ответ на самые разные стрессовые факторы, действует на множество тканей организма одновременно и блокирует работу парасимпатической нервной системы, то есть действует как настоящий гормон стресса.
Биологами было доказано, что в стрессовых ситуациях у мышей в крови растет концентрация остеокальцина - вещества, которое выделяют кости.
Остеокальцин появляется в ответ на самые разные стрессовые факторы, действует на множество тканей организма одновременно и блокирует работу парасимпатической нервной системы, то есть действует как настоящий гормон стресса.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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