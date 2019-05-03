ИА «Ореанда-Новости». НАСА готовится к прибытию огромного астероида под названием «Бог Хаоса», который подлетит к Земле через 10 лет. 13 апреля 2029 года жители нашей планеты смогут увидеть в небе пронизывающую его яркую полосу света. «Бог Хаоса» будет путешествовать так быстро, что через минуту пересечет ширину Луны и будет таким же ярким, как звезды на небе.

Учёные назвали астероид «Апофис» в честь египетского бога Хаоса. Огромный астероид шириной 340 метров будет казаться светящимся пятнышком в момент полёта его мимо Земли, к наблюдениям которого уже готовятся в НАСА. Космическое агентство говорит, что небесное тело пролетит достаточно далеко, чтобы не причинить вреда нашей планете: на расстоянии 19 тыс. миль. Но, как отмечается, это так же близко к маршрутам некоторых космических кораблей, пролетавших мимо Земли. Это расстояние будет настолько близким, что исследователи смогут великолепно наблюдать сам астероид. Учёные планируют рассмотреть небесное тело в мельчайших деталях.

Как отмечается, астероиды таких размеров очень редко пролетают на таком близком расстоянии от нашей планеты . Учёные наблюдали меньшие астероиды на более близком расстоянии, но странствующих в космосе объектов таких колоссальных размеров появляется в пределах нашей солнечной системе не так уж и много, отметили в НАСА.