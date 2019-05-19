ИА «Ореанда-Новости». Почти миллион потрёпанных ботинок и более 370 тыс. старых зубных щеток оказалось среди 414 миллионов фрагментов пластиковых отходов, прибитых волнами к берегам отдалённых островов в Индийском океане.

Исследование, которое было опубликовано в журнале Scientific Reports, показало, что эта островная зона Австралии была завалена 238 тоннами пластика, несмотря на то, что здесь проживают всего около 500 человек. Группу преимущественно необитаемых 27 островов на расстоянии 2750 км от Перта власти выставили на продажу состоятельным туристам. Эти острова представлялись, как «последний нетронутый рай Австралии», Однако, по словам ведущего автора исследования, морского экотоксиколога из Университета Тасмании Дженнифер Лаверс, прибрежные зоны островов давно не напоминают райские уголки. Учёный рассказала, что большую часть мусора составляют потребительские товары одноразового использования, крышки от бутылок, соломинки, обувь и сандалии.

«В наших океанах повсеместно распространено загрязнение пластиком, а отдалённые острова стали идеальным местом, чтобы объективно оценить тот ущерб, который наносит морской экосистеме пластиковый мусор», отмечается в исследовании.

Дженнифер Лаверс также сообщила, что оценка в 414 миллионов фрагментов пластика является приблизительной, поскольку экологи исследовали отложения отходов до глубины 10 сантиметров и не смогли получить доступ к некоторым пляжам. Соавтор исследования Аннетт Фингер из университета Виктории, отмечает, что только в 2010 году в мировые океаны было выброшено около 12,7 млн. тонн пластика. «Единственным возможным решением является сокращение производства и потребления пластика при одновременном улучшении управления отходами, чтобы в первую очередь предотвратить попадание этого материала в наши океаны», отмечает Аннетт Фингер.