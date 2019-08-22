ИА «Ореанда-Новости». Специалисты Морского археологического фонда в Великобритании обнаружили древнюю технологию, которая. Об этом сообщается в пресс-релизе Национального Океанографического центра.

Археологи нашли деревянную платформу возрастом восемь тысяч лет к востоку от города Ярмут на острове Уайт. Она находится на глубине 11 метров, однако в древности, когда остров Уайт был связан с материком, здесь была суша с пышной растительностью. Платформа сложена из нескольких слоев обработанных бревен и покоилась на горизонтально расположенном фундаменте.

По словам учёных, они обнаружили свидетельства владения передовыми методами обработки древесины, которые, как считалось, появились спустя тысячелетия. Сама платформа датирована новокаменный веком, который начался около 12 тысяч лет назад и продлился до 6500-1200 лет до нашей эры.

Ранее сообщалось, что международная группа учёных подвергла сомнению высокий уровень развития у неандертальцев. Они показали, что получение клея из бересты, что умели делать палеоантропы, является более простым техническим процессом, чем считали исследователи до этого. О результатах их исследования сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи провели эксперименты с обычными материалами, доступными в каменном веке. Они собрали березовую кору и сожгли её посреди плоских речных камней, получив через три часа подходящий для использования материал. Молекулярные характеристики полученного смоляного клея были схожи с теми, что имели археологические образцы, найденные на стоянках неандертальцев. Созданный учёными клей был использован для изготовления инструмента, предназначенного для чистки древесины. С помощью робота специалисты сымитировали 170 ударов. Результаты эксперимента продемонстрировали отсутствие ослабления адгезионной связи.