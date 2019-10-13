ИА "Ореанда-Новости". По словам Гилберта Левина, на Марсе нашли следы жизни.

Гилберт Левин опубликовал статью на портале Scientific American, в которой рассказал, что следы жизни на Марсе были найдены более 40 лет назад.

Учёный сообщил, что соответствующее исследование проводилось в 1976 году. Тогда эксперты NASA работали над программой «Викинг», в рамках которой они искали следы жизни в марсианском грунте. В пробах грунта удалось обнаружить так называемое «микробное дыхание». Это свидетельствовало о высоком содержании кислорода в полученных с красной планеты образцах.

Помимо одного случая, тесты ещё три раза были с положительными результатами. Однако тогда, как вспоминает учёный, они пришли к выводу, что пробы говорили о наличии веществ, имитирующих жизнь.