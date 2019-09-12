12.09.2019, 20:55
Чёрная дыра в центре Галактики начинает поглощать больше объектов
ИА «Ореанда-Новости». Сверхмассивная чёрная дыра в центре нашей галактики начала увеличивать количество поглощаемых объектов и веществ. Исследователи не понимают, почему это происходит, и поэтому нет никаких комментариев по этому поводу.
Чёрная дыра в центре Млечного Пути называется Стрелец А. Она постоянно поглощает большое количество газов и пыли, а недавно начала поглощать и целые звёзды. Скорость этого процесса влияет на цвет центра галактики.
Учёные проанализировали результаты наблюдений за чёрной дырой, которые велись с 2003 года. Всего было проанализировано 13 тысяч исследований. В итоге было зафиксировано мощное свечение внутри от материи, которая уже никогда не выйдет из чёрной дыры, так как она прошла "точку не возврата". Когда материя проходит этот барьер, она уже не имеет шанса вернуться.
Чёрная дыра в центре Млечного Пути называется Стрелец А. Она постоянно поглощает большое количество газов и пыли, а недавно начала поглощать и целые звёзды. Скорость этого процесса влияет на цвет центра галактики.
Учёные проанализировали результаты наблюдений за чёрной дырой, которые велись с 2003 года. Всего было проанализировано 13 тысяч исследований. В итоге было зафиксировано мощное свечение внутри от материи, которая уже никогда не выйдет из чёрной дыры, так как она прошла "точку не возврата". Когда материя проходит этот барьер, она уже не имеет шанса вернуться.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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